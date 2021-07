Bestse hoorwinkel mag dan toch verhuizen: ‘Als er geen leegstand ontstaat op huidige plek’

Werk op bouwplaats Best per direct stilgelegd: ‘Illegale bouwvak­kers liepen gevaar’

23 juni BEST - Het gereedschap was ondeugdelijk, er was elektrocutie- en valgevaar en persoonlijke beschermingsmiddelen ontbraken. De arbeidsomstandigheden op een bouwplaats in Best waren zo slecht en onveilig, dat alle werkzaamheden er per direct zijn stilgelegd.