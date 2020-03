Bestse huisarts besmet met coronavirus: test bij collega

BEST - In Best zijn twee huisartsen tijdelijk gestopt met werken vanwege het coronavirus. Marloes Cucciolillo is daadwerkelijk besmet, Rob Beumer heeft zich uit voorzorg laten testen en hoort zaterdag wat de uitslag is. Beide artsen waren recent op vakantie in Noord-Italië.