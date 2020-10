Bestse jeugdambassadeurs Alicia, Lotte en Vivian krijgen duurzaamheidsprijs

Als ware ambassadeurs hadden ze eerder in het jaar in hun eigen klas een les gegeven over duurzaamheid. ,,Daar hadden we over gelezen in de krant en wisten meteen dat we dat wilden doen.” Naar aanleiding van die les hebben de kinderen posters getekend die overal door de school werden opgehangen. ,,Waarom is duurzaamheid zo belangrijk?”, vroeg burgemeester Ubachs. ,,Het gaat niet zo goed met onze aarde en met het klimaat”, aldus het drietal. ,,Ook kinderen moeten daar rekening mee houden. Meer lopen en fietsen, afval scheiden, geen afval op straat gooien, of eten verspillen. En kleding en speelgoed zoveel mogelijk hergebruiken.” Het gaat tenslotte om onze toekomst en die van jullie, vertelden ze tegen de rest van de klas.