Bestse jeugdraad bouwt insectenhotels en aardbeienkistjes: ‘Met je handen werken is leuk’

BEST - Duurzaamheid was donderdag de rode draad van het jaarlijkse uitje van de Bestse jeugdraad. De kinderen kregen van TU/e-studenten een gastles over het onderwerp en daarna begaven de kinderen zich naar Campus Vitaal waar ze insectenhotels en aardbeienkistjes in elkaar zetten. Alles gemaakt van Bests populierenhout natuurlijk.

,,En dat maakt de cirkel weer rond”, vertelt Petra Bakker lachend. Ze werkt als vrijwilliger bij Campus Vitaal, waar mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt houten producten maken. ,,Het populierenhout vormt de basis van de insectenhotels en aardbeienkistjes die de kinderen helemaal zelf in elkaar zetten. Het enige wat wij voorbereid hadden, is het op maat zagen van de onderdelen. De kinderen deden de rest.”

In groepen van vier gingen ze aan de slag. Elke groep bouwde een insectenhotel dat straks ergens in Best geplaatst gaat worden. Ook maakten de kinderen voor zichzelf een aardbeienkistje met aardbeienplantjes. Er moest geschuurd, geniet, gebeitst, geverfd en geplant worden.

Educatief karakter

Ingrid de Graaff, griffier van de jeugdraad, vertelt over de achtergrond van het uitje. ,,De kinderen krijgen een dag vrij van school voor het uitje, dus het is wel de bedoeling dat het een educatief karakter heeft. Duurzaamheid is natuurlijk voor kinderen ook een belangrijk thema. Daarom hebben we binnen de Jeugdraad ook een werkgroep Duurzaamheid en Milieu. Die heeft aan de gemeenteraad geld gevraagd en ook gekregen om een insectenhotel te kopen. Dat hangt inmiddels in de binnentuin van het gemeentehuis.”

De Graaff kende Bakker omdat deze destijds het initiatief had genomen om insectenhotels te bouwen in de Steegsche Velden in Best en vroeg of ze in dit kader iets kon betekenen voor de jeugdraadleden. ,,En toen vertelde ik dat ik als vrijwilliger bij Campus Vitaal werkte en dat ik het leuk zou vinden als de kinderen dan bij ons langs zouden komen”, verklaart Bakker.

De kinderen zelf genoten met volle teugen. Rayan vond het leuk en leerzaam. Het allerleukste vond hij het om dingen zelf in elkaar zetten. Tess en Lieke vonden het fijn om met hun handen bezig te zijn. ,,Ik vond het leuk om iets moois te bouwen en in elkaar te knutselen”, aldus Tess. Wat ook plezierig was? De paarden die geaaid konden worden.