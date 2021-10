Bestse kermis duurt voortaan zes in plaats van vijf dagen: ‘Proef tijdens corona was een succes’

Overal in Zuid­oost-Bra­bant gaat de natuur op de schop, heel ingrijpend ‘maar we krijgen er wél wat voor terug’

18 oktober NETERSEL/EINDHOVEN - Van Oirschot tot Bergeijk en van Reusel tot Leende. Overal in de regio is Waterschap De Dommel flink aan het werk. Het doel? De natuur robuuster maken, onder meer door beken weer te laten kronkelen. ,,Als je hier over een jaar weer komt, herken je het niet meer terug.”