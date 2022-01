Bestse kinderen halen naast kerstboom soms ook een extraatje op

BEST - Door het inzamelen van kerstbomen konden kinderen in Best ook dit jaar weer een extra zakcentje verdienen. Ze helpen zo niet alleen mee aan het hergebruik van deze bomen. Ze zorgen er ook voor dat de bomen niet onnodig door de wijk gaan zwerven.

In Best vond dit jaar weer de traditionele kerstbomeninzameling plaats. Kinderen werden aangemoedigd om op woensdag de bomen in te leveren op een van de vijftien verzamelpunten. Per kerstboom ontvingen ze 50 cent.

Quote We wilden de jongens overtroe­ven die vorig jaar de meeste bomen hadden. Nu zijn wij dat Fien Retera

Daar hadden de kinderen van de gezinnen Van Rulo, Retera, Illegems en Tol uit de wijk Salderes in Best wel oren naar. Vooral Evy van Rulo en Fien Retera. Zij hadden vorig jaar al de smaak al te pakken gekregen om zo hun zakgeld aan te vullen. Dit jaar gingen ze als echte ondernemers aan de slag. ,,Vorig jaar was de vangst 45 bomen, dit jaar hebben we dat zeker verdubbeld,” vertelt Evy. ,,We wilden de jongens overtroeven die vorig jaar de meeste bomen hadden. Nu zijn wij dat,” vult Fien aan.

Afspraken inplannen

,,Meteen na de kerstdagen gingen we met een notitieboekje langs de deuren om afspraken in te plannen om de kerstboom op te halen in wijk”, licht Fien hun strategie toe. ,,Dat leverde niet alleen heel veel bomen op, maar soms ook een extraatje omdat mensen het fijn vonden dat we hun boom kwamen halen,” aldus de meiden.

,,Na een berichtje in het lokale nieuwsblad ging het helemaal los,” zegt moeder Angelique. ,,Mijn telefoon stond gisteren roodgloeiend. De kinderen hebben alle bomen hier in de buurt opgehaald en wij hebben af en toe geholpen door met de aanhanger te rijden naar adressen buiten onze wijk.”

De andere kinderen uit de vier gezinnen hebben ook hun best gedaan. Alle bomen liggen in de achtertuin te wachten. ,,Het zijn 215 bomen. Die slepen ze vandaag allemaal weer via de poort naar de oprit,” vertellen de moeders. ,,Daarna nemen medewerkers van de gemeentewerf de bomen mee. Bij hoeveelheden groter dan vijftig worden ze gelukkig wel op locatie opgehaald.”

Voor de spaarpot

Op vijftien locaties in Best konden kinderen de kerstbomen aanleveren. Af en toe zag je ook volwassenen met hun boom daar naartoe komen. Die bomen hadden de kinderen blijkbaar gemist. ,,Ik kreeg er wel mooi 50 cent voor,” roept een van de omwonenden lachend. ,,Voor in mijn spaarpot.”

Een telefoontje vanaf de gemeentewerf vertelt ons dat er dit jaar ongeveer 1150 kerstbomen zijn ingeleverd. Twee honderd minder dan vorig jaar. ,,Alle bomen gaan naar een composteerbedrijf in Schijndel. Het compost kan later door de inwoners van Best weer gratis worden afgehaald op de Milieustraat.”