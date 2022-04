Bestse molen draait mee voor recordpoging die internationaal aandacht vraagt voor ambacht

,,Dat er zoveel molenaars meedoen toont hun verbondenheid” aldus Leo Curvers (74). Net als de andere drie gediplomeerde molenaars in Best is hij wekelijks te vinden in de molen. Vandaag heeft hij dienst samen met Henk Raaijmakers (66).

Vier seizoenen in opleiding

De belangstelling voor molens startte bij Curvers na zijn pensionering. ,,Ik gaf rondleidingen en wilde al snel meer kunnen vertellen over de werking van deze molen. Dus besloot ik de opleiding te gaan volgen tot molenaar. Deze duurde anderhalf jaar. Je moest minstens vier seizoenen in opleiding blijven om alle kennis te verwerven over een heel belangrijk aspect in ons vak. Het weer. Zonder die kennis ben je onvoldoende toegerust om een molen veilig te laten draaien.”

Donkere wolken

,,De molenstenen die we gebruiken zijn nog gemaakt door de heer Van Vugt uit Best", weet Leo Curvers. Hij weet echt alles over de geschiedenis van de molen, die nog uit 1850 dateert. ,,De donkere balken die je ziet dateren zelfs nog uit 1763", gaat hij verder. ,,Nadat de molen begin 1900 niet meer windafhankelijk was door gebruik van een stoommachine, werden de wieken en de kap er afgehaald. Later, toen ook de molen niet meer werkte, werd er zelfs een restaurant in gehuisvest . Gelukkig zag de gemeente Best in dat de molen veel monumentale waarde had en bewaard moest blijven als cultureel erfgoed. Vorig jaar was het tien jaar geleden dat deze, na restauratie, weer in gebruik werd genomen.”