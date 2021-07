Bestse nertsenfarm maakt plaats voor woningen: ‘Hopelijk een voorbeeld voor andere fokkers’

BEST - Een nertsenfarm in Best wordt gesloopt om ruimte te maken voor woningen. Het bedrijf is daarmee een van de eerste fokkerijen in Brabant waarvoor er een plan ligt, sinds de gedwongen stop van de sector. ,,Hopelijk wordt dit een voorbeeld voor andere leegstaande houderijen.”