‘Bestse ondernemers vallen tussen wal en schip bij uitdelen coronasteun’

Die maand wordt door de rijksoverheid als ‘peildatum’ gebruikt bij het berekenen en verstrekken van coronasteun. ,,Dat betekent dat er ook ondernemers zijn die nét pech hebben,” zegt de Bestse wethouder Stan van der Heijden. ,,Doordat ze een paar dagen later pas zijn begonnen met hun bedrijf of een nieuwe vestiging hebben geopend tijdens de pandemie, bijvoorbeeld. Of laveren tussen 'commercieel’ en ‘maatschappelijk’, en daardoor niet in aanmerking komen voor bepaalde regelingen.”

Half miljoen voor renteloze leningen

Quote Het is niet ondenkbaar dat het geld niet altijd zal kunnen worden terugbe­taald Gemeente Best Het college van burgemeester en wethouders wil nu 500.000 euro uittrekken om lokale ondernemers die tussen wal en schip vallen tegemoet te komen met renteloze leningen. De gemeente houdt er naar eigen zeggen rekening mee dat dat geld niet altijd zal kunnen worden terugbetaald. ,,Dat is niet ondenkbaar.”

Binnen het plan zoals het er nu ligt, kunnen ondernemers straks aanspraak maken op 15.000 euro. Wel wil de gemeente de mogelijkheid open houden om meer geld per bedrijf te verstrekken. ,,Maar daarvoor moeten we eerst goed inventariseren om hoeveel ondernemers het gaat”, aldus Van der Heijden, die op basis van gesprekken al wel spreekt van zeker ‘vijf tot tien ondernemers’ die interesse hebben getoond en voor wie financiële ondersteuning van belang is. ,,Met name in de horeca, detailhandel en de evenementbranche. Die zijn direct getroffen door de coronamaatregelen.”

Kosten nu er weer meer mag

Met de regeling zou Best een voorschot nemen op landelijk beleid. De overheid kwam onlangs met een nieuwe steunregeling voor startende ondernemers. ,,Maar het is nog onduidelijk wat dat precies betekent voor onze ondernemers”, stelt Van der Heijden. ,,Vandaar dat we nu deze eigen regeling voorstellen, ter overbrugging. Waarmee ondernemers bijvoorbeeld ook de kosten kunnen maken die voortvloeien uit het feit dat er binnen de maatregelen nu weer meer mag. Op die manier houden we ook het voorzieningenniveau in Best op peil.”

De gemeenteraad van Best moet nog wel akkoord gaan met het plan. Stemming gebeurt op zijn vroegst eind deze maand. Ook andere gemeenten stelden eerder al een ‘potje’ beschikbaar voor ondernemers die dreigen tussen wal en schip te vallen. Zo trok Son en Breugel 200.000 euro uit.