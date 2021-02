Bestse ‘priklocatie’ voor coronavaccinaties is bijna klaar

Hoeveel mensen er per dag kunnen worden gevaccineerd in de sporthal, is nog niet bekend. De GGD gaf eerder aan dat het voor ogen heeft om landelijk van 100.000 prikken per week in januari op te schalen naar 700.000 prikken per week in juni. Dat betekent dat er in de regio Brabant-Zuidoost in juni iets meer dan 4.500 prikken per week gezet moeten worden, verspreid over diverse locaties. ,,Dat aantal is wel afhankelijk van het aantal vaccins dat wordt geleverd”, benadrukte de regionale directeur Ellis Jeurissen destijds.