Bestse snelladerfabrikant Heliox breidt uit in Verenigde Staten

‘Genieten van kleine dingen kun je leren, juist in deze tijd’

9 mei BEST - Als er iemand is die weet hoe je positief blijft na ruim een jaar corona, is het ‘motivational speaker', cabaretier en rasoptimist Jaap Bressers (37) uit Best. Een gesprek over kansen, ‘Carlosmomentjes’ en lessen die te trekken zijn uit de pandemie. ,,Gun jezelf ruimte om te genieten.”