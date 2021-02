Bestse statushouders aan het werk via nieuw project: ‘Een voorbeeld voor heel Nederland’

Politie onderzoekt dood van Pool (40) in migranten­ho­tel op industrie­ter­rein in Best

24 februari BEST - In het migrantenhotel GoodStay in Best is woensdagochtend een 40-jarige Poolse man dood gevonden in zijn kamer. De doodsoorzaak is vooralsnog niet bekend. Donderdag gaat het politie-onderzoek verder.