Bestse winkelgebiedenmanager stapt alweer op; gemeente wil op zoek naar opvolger

Update Luchtmacht-helikopter maakt voorzorgs­lan­ding in Best na botsing met boom, rotorbla­den vervangen

BEST - Een Apache-gevechtshelikopter van de Luchtmacht maakte woensdagavond een voorzorgslanding in een veld vlakbij Best tijdens een oefening. Dat gebeurde nadat de rotorbladen met een boom waren gebotst. Daarbij raakte niemand gewond. De helikopter is donderdagmiddag gerepareerd en daarna naar vliegbasis Eindhoven gevlogen.

8 september