Bestuur van centrummanagement Best stapt op: ‘Onbegrip en wantrouwen vanuit gemeente’

BEST - Het voltallige bestuur van centrummanagement Best stapt op. Volgens de leden is er een onwerkbare situatie ontstaan door ‘onbegrip en wantrouwen’ vanuit de gemeente.

Dat schrijven ze in een brief gericht aan het Bestse college van burgemeester en wethouders. Daarin wordt de gemeente onder meer verweten ‘onduidelijk’ te zijn over mogelijke uitbreiding van het werkgebied van centrummanagement naar heel Best. Volgens het bestuur is dat onmogelijk met enkel vrijwilligers. ,,In dat geval is verdere professionalisering een vereiste, mogelijk ook met een andere inbreng vanuit de gemeente.”

‘Onaangenaam verrast’

De leden stellen in de brief daarnaast ‘onaangenaam verrast’ te zijn dat gemeente volgens hen aangaf ‘graag te vernemen wat er met het ruime jaarbudget gebeurt’. ,,Het gevoelde onbegrip en ervaren wantrouwen van de zijde van de gemeente zijn voor alle leden van het bestuur de aanleiding hun functie neer te leggen per 1 juli”, schrijven de leden, die verder niet willen reageren tegenover deze krant omdat er nog een gesprek met b en w staat gepland.

Centrummanagement Best bestaat sinds 2010 en heeft een jaarbudget van zo'n 87.500 euro, afkomstig uit geheven reclamebelasting, subsidie van de gemeente en een verrekening van precariorechten. Het geld wordt onder meer gebruikt voor groen en versieringen in het centrum, het ondersteunen van evenementen en activiteiten en de ‘Best Bijzonder cadeaubon’. ,,De kosten daarvan nemen jaarlijks toe”, aldus de club, die sinds september zonder echte centrummanager zit, nadat Ruud de Bruin na tien jaar stopte. ,,Een vrijwilliger vinden voor die rol is moeilijk.”

Reactie wethouder

Verantwoordelijk wethouder Stan van der Heijden ziet dat anders. Volgens hem is mogelijk om een nieuwe centrummanager te betalen voor 16 uur per week. ,,Wij denken dat dat kan met de huidige geldstromen.” Hij reageerde deze week publiekelijk op de brief door te stellen dat het bestuur ‘sinds het vertrek van de centrummanager niet in staat is gebleken alle taken en doelstellingen te verwezenlijken’.

De wethouder zegt te hopen dat een nieuw bestuur geformeerd kan worden uit de achterban van centrummanagement. ,,Als dat niet gebeurt, vinden we een aantrekkelijk centrum voldoende belangrijk om al dan niet tijdelijk zaken over te nemen.”