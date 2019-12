Bestuurder brommobiel gewond na ongeval in Son en Breugel

Vuurwerk­van­da­len laten niets heel van kledingcon­tai­ner in Schijndel

12:41 SCHIJNDEL - De container aan de Jan van Amstelstraat in Schijndel was leeg en afgesloten in verband met oud op nieuw, maar dat mocht niet baten. Daarom gooiden mensen hun kleding schaamteloos vóór de container. Evenals hun huishoudelijke apparaten. Vuurwerkvandalen lieten de boel dinsdag in brand vliegen.