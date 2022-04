Bestuurder tractor wordt vervolgd voor dodelijk ongeval met wielrenner in Best: ‘Landbouwwerktuig was niet goed bevestigd’

Robotteam wil andere jongeren enthousi­ast maken voor techniek

BEST - Binnen zes weken bouwden ze een robot waarmee ze zich via een voorronde in Florida wisten te plaatsen voor de wereldkampioenschappen van de First Robotics competition in Houston. Het Rembrandtteam draait er zijn hand niet voor om. In 2019 schreef het team de titel ook al op zijn naam.

