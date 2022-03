Bestuurder zonder rijbewijs rijdt in flink beschadigde auto rond in Best

Best scoort prima cijfers, maar de échte toets komt nog: het hertekenen van het centrum en de ‘skyline’

BEST - Financieel staat Best er goed voor, in aanloop naar de gemeenteraadsverkiezingen. Dat komt ook omdat de belangrijkste keuzes de komende jaren pas gemaakt worden. Die bepalen onder meer hoe het centrum en de 'skyline’ er straks uitzien. ,,Het kan maar één keer goed.”

10 maart