Beveiligingsbedrijf draait niet op voor spectaculaire sigarettenroof Son

DEN BOSCH/SON - Door een gat in het dak slaagden dieven er in om ruim een half miljoen sigaretten te stelen bij groothandel Lekkerland in Son. En hoewel de ingehuurde bewaker niks merkte, is het betrokken beveiligingsbedrijf niet aansprakelijk voor het verlies en de schade, bepaalde de rechter.

In totaal drie keer kort na elkaar ging in de nacht van 12 op 13 juni 2016 het alarm af bij Lekkerland op bedrijventerrein Ekkersrijt in Son. Sensoren constateerden beweging op het dak van een van de bedrijfshallen. Drie keer was het loos alarm volgens de nachtwaker van het Sonse bedrijf TEAM, als enige aanwezig in het grote gebouw. De beveiliger nam vanuit de deuropening een kijkje in de bedrijfshal en kon niks vreemds ontdekken. In zijn stoutste dromen kon hij niet vermoeden wat zich vijftien meter boven hem op het dak afspeelde.

Professioneel

Precies boven de tot het plafond opgestapelde stellingen met sigaretten maakten dieven een gat van een 100 bij 60 centimeter in het dak om in een paar minuten twee pallets met dertigduizend pakjes Marlboro te stelen. Schade: meer dan 100.000 euro. Het gat en de diefstal ontdekte Lekkerland een paar uur later, bij daglicht.

Onderzoek legde nog beter bloot hoe professioneel de inbraak was voorbereid. Behalve de gedetailleerde voorkennis over de plek van de hoog opgestapelde rookwaar hebben de daders vermoedelijk een nacht eerder een beveiligingscamera gesaboteerd. De camera was uit positie gedraaid waardoor de dieven ongezien op het dak konden klimmen.

Politie

Teleurgesteld in de falende controle door de beveiliger stapten Lekkerland en zijn verzekeraars naar de rechter. Als het beveiligingsbedrijf de afspraken was nagekomen en de beveiliger een controleronde had gemaakt in de hal dan hadden de dieven hun werk niet afgemaakt en was er geen schade geweest, meenden ze.

Hun claim van in totaal 144.000 euro wees de rechter vorige week echter van de hand. Vanwege de professionele wijze waarop de inbraak en de diefstal zijn uitgevoerd, gelooft de rechter niet dat de daders zich hadden laten verjagen als ze de beveiliger hadden opgemerkt.