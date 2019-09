Bevrijdingsconcert Son en Breugel wordt uniek

Janssen de Jong moet verdachte ex-directeur blijven betalen

13:42 DEN BOSCH - Bouwbedrijf Janssen de Jong moet het salaris van een verdachte ex-directeur van een dochterbedrijf op Sint-Maarten blijven betalen tot zijn arbeidsovereenkomst definitief is beëindigd. De rechter in Den Bosch heeft dat bepaald in een kort geding dat Janhendrik B. aanspande tegen het moederbedrijf met het hoofdkantoor in Son.