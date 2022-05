Bevrijdingsfeest in Best: blijven leren van het verleden

De avond begon met een optreden van The Best Andrews Sisters, die een aantal klassiekers ten gehore bracht, zoals In the mood en Candyman. Daarna heette Marc van Schuppen, namens het Comité Herdenkingen Best (CGB), iedereen welkom. Na dit openingswoord betraden The Best Andrews Sisters opnieuw het podium, gevolgd door gitarist Toon van der Aa die Imagine ten gehore bracht.