Beweegagoog zet ouderen van Joris Zorg in Middelbeers spelenderwijs in beweging

Vandaag hebben we allerlei spellen in Sinterklaasstijl”, onthult beweegagoog Kim Claas (24) voor de aandachtig luisterende groep van negentien ouderen.

Ze heeft een heel pakketje met spellen op maat voor de ouderen van JorisZorg in Middelbeers bedacht voor deze middag. Zo moeten er bijvoorbeeld Sinterklaascadeautjes in een mand en pepernoten in een blik worden gemikt. Wat nog niet altijd meevalt als de ledematen wat strammer zijn, of het zicht wat minder. Maar de ouderen hebben er lol in en ook het ‘zakvangen’ valt in de smaak. Meneer Chris wil zelfs nog gaan jongleren met de door hem bemachtigde zakken. ,,Dat kon ik vroeger ook hoor’’, zo weet hij nog.

Enthousiast

Verzorgende Karen Jansen helpt geregeld mee bij de speluren. Ze is enthousiast over deze aanpak, opgezet vanuit sportcentrum Corpus Novum in Oirschot voor de Joris-vestigingen in Oirschot, Middelbeers en Vessem. ,,Dit sluit goed aan bij de belevingswereld en de mogelijkheden van onze ouderen, van wie een aantal inmiddels ook dementerend is. We zien bij de ouderen van nu dat ze met hun tijd mee veranderen. Een oude dame met een mobiel of tablet, met daarop ook spellen natuurlijk, is hier niet vreemd meer. Vroeger hadden we nog een clubje van zo’n twintig sjoelers, nu nog drie. Nu hebben we voor de mannen bijvoorbeeld een knutselpakket, waarmee ze zonder gereedschap zo’n zeventig verschillende huizen kunnen bouwen.’’

Even later wordt er met kleine kruisboogjes op een stapel blikken geschoten. De spanning en de concentratie zijn van de gezichten af te lezen. Hier scoren vooral de mannen goed, hoewel meneer Janus niet echt tevreden lijkt over zijn prestatie. ,,Het is niks waard’’, zegt hij hoofdschuddend.

Claas legt tijdens het opruimen uit: ,,Het bewegen op zich is al heel belangrijk. Als we geen activiteiten aanbieden, zitten mensen toch overwegend stil op hun kamer. Een mevrouw zei me dat alles weer soepeler voelt sinds ze meedoet. Maar ook het sociale aspect is belangrijk. Als de ouderen bezig zijn, ontstaan er gemakkelijker gesprekken en horen ze weer ergens bij. Binnenkort starten we zelfs met yoga vanuit de stoel.’’

Hartstilstand

Ook Henk Meijer (91) is positief over de bewegingsuurtjes. Zijn leven als zelfstandig wonende weduwnaar nam vorig jaar een nare wending. ,,Ik ging op vakantie naar Spanje, maar op het vliegveld van Alicante kreeg ik een hartstilstand. Ik had geluk dat er twee artsen in de buurt waren. Ik kan de beweging goed gebruiken en doe graag mee. Ze bieden ook goede activiteiten aan. Hiernaast krijg ik trouwens ook nog fysio, om weer te leren lopen zonder rollator.’’