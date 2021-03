Bewoners en organisaties mogen toch meepraten over de Sonse bossen

video Ravage in Best: brokstuk­ken liggen verspreid over de weg door ongeluk met zes auto's

11 maart BEST - Een grote ravage is het op de Koningin Julianaweg in Best woensdagavond doordat zes voertuigen bij een ongeluk betrokken raakten. Brokstukken liggen verspreid over een stuk van z’n tweehonderd meter.