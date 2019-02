Bewoners maken totaalplan voor sloot in wijk Gentiaan in Son

Ophalers vrezen komst container oud papier Best

25 februari BEST - De ophalers van oud papier in Best zien met enige onrust de toekomst tegemoet. Een van de voorstellen voor een ander systeem van afval ophalen is de komst van een papiercontainer. Dat zou kunnen betekenen dat de mensen die jaarlijks zo'n twintigduizend euro voor de kerken in Best verdienen met oud papier die inkomsten mogelijk gaan missen.