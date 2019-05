Bewonersvisie voor wijk in Sint-Oedenrode krijgt vervolg

SINT-OEDENRODE - Inwoners en bedrijven in de Rooise buurten Kinderbos, Cathalijne en Rijsingen kunnen de komende weken meepraten over de toekomst van hun woon- of werkomgeving. Een bewonersgroep werkt al een tijdje aan een eigen visie op het gebied.

De elf teamleden lopen daarmee vooruit op de Omgevingswet, die in 2021 wordt ingevoerd. Die vervangt veel bestaande regels op het gebied van ruimtelijke ordening. Nu nog bepalen bestemmingsplannen voor een belangrijk deel wat er op welke plek wel en niet mag. De nieuwe wet moet ertoe leiden dat de overheid minder naar de regels per perceel en meer naar de wenselijke ontwikkeling in de omgeving kijkt, zo is de gedachte.

De bewoners van de Rooise buurten wachten daarbij niet de visie van de gemeente Meierijstad af, maar geven die liever zelf vorm. De afgelopen maanden hebben ze de huidige situatie in kaart gebracht. Een paar tussenconclusies: de noordwestkant van Sint-Oedenrode mist in feite een wijkvoorziening, omdat daar bij de bouw in de jaren tachtig geen geld voor was. En de landbouw in het buitengebied van Rijsingen is al langzaam maar zeker aan het veranderen. Veehouderij wordt er langzaam vervangen door recreatie, bos- en tuinbouw.