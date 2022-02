Bewustwording op hang brengen met geschiedenisproject op Heerbeeckcollege inBest

Erfgoedvereniging Dye van Best en het Heerbeeckcollege vinden elkaar in twee unieke geschiedenisprojecten, gesubsidieerd door het Prins Bernard Cultuurfonds. De samenwerking levert tastbare resultaten op waar de hele Bestse gemeenschap van kan meegenieten.

Dat de klompenindustrie in Best een grote rol speelde is bekend. De straten in Dijkstraten zijn vernoemd naar de gereedschappen. ,,Maar wie weet nou precies hoe die eruitzien en gebruikt worden?”, vraagt Hubertine van den Biggelaar zich af. Zij levert als vrijwilligster bij Dye van Best een bijdrage aan de geschiedenisprojecten.

,,Om in aanmerking te komen voor de subsidie moesten de projecten wel innovatief zijn. We dachten aan een QR-code die per straat informatie geeft over dat specifieke stuk gereedschap. En wie kunnen zoiets nou beter vormgeven dan leerlingen voor wie QR-codes zowat dagelijkse kost zijn?”

Een klompenmaker laat tijdens een les zien hoe je van een blok hout een klomp maakt. De leerlingen zien hoe het gereedschap eruitziet en wordt toegepast en maken daar vervolgens ‘hapklare brokken’ van die van QR-codes worden voorzien. “Waar deze precies worden geplaatst, daar zijn we nog over bezig”, vertelt Van den Biggelaar. ,,Maar in ieder geval in Dijkstraten zelf zodat mensen ze al wandelend kunnen scannen. Het mooie aan dit project is, dat we het in andere specifieke wijken van Best ook zouden kunnen doen, waar de straten naar verzetshelden of zeevaarders zijn vernoemd.”

Het tweede project valt onder ‘oral history’: onderzoek naar het verleden op basis van mondelinge overlevering. Leerlingen volgen hiervoor eerst een workshop en gaan daarna inwoners van Best interviewen. Bijvoorbeeld mensen die vanuit Indonesië naar Nederland zijn gekomen, of de eerste lichting gastarbeiders. ,,Er zijn acht thema’s gekozen. We willen hun verhalen vastleggen nu ze er nog zijn en er zelf over kunnen vertellen”, aldus Van den Biggelaar. ,,De leerlingen leveren iets tastbaars op: een document of misschien een podcast. De verhalen worden gepubliceerd op de website van de Dye van Best en in het erfgoedblad.”

En wat vinden de leerlingen ervan? ,,Ze waren gematigd opgewekt toen ze hoorden over deze projecten”, grinnikt Jos van de Wijdeven. Hij is geschiedenisleraar op het Heerbeeckcollege. ,,We willen bij de studenten het besef kweken dat de geschiedenis onlosmakelijk met hun leven verbonden is, een bewustwording op gang brengen. Niet alleen de interviews houden, maar ook beseffen: wat heeft dit allemaal voor gevolgen met zich meegebracht? De industriële revolutie bijvoorbeeld, die was voor Best heel belangrijk. Er werd geld verdiend waardoor ze ook andere producten konden kopen dan alleen de primaire levensbehoeften. Dat was heel fijn. Maar kijk nu eens naar de duurzaamheidsissues waar we mee kampen. Hoe verhoudt het zich daartoe?”

Op 21 februari begint de ‘geschiedenisprojectweek’ op het Heerbeeckcollege.