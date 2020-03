Bezoek verzorgingstehuizen blijft weg om besmetting tegen te gaan: ‘het is saai op deze manier’

12.15 uur, het is lunchtijd in verzorgingshuis Vonderhof in het centrum van Eindhoven. Normaal gesproken schuiven alle bewoners aan tafel voor het middageten, maar nu is het doodstil in de eetzaal.

De cliënten wordt dringend geadviseerd om op hun kamer te blijven. Daar krijgen ze ontbijt, lunch en avondeten. Ook de bingo-avond en het kienen is afgelast. De 69-jarige Hans van Emden komt aangereden op zijn scootmobiel. Hij ging op bezoek bij een vriend, wonend in de buurt van de Catharinakerk. Hij maakt zich niet zo’n zorgen om ziek te worden. ,,Als het gebeurt, gebeurt het’’, zegt hij. Zijn gezondheid broos is, vertelt hij. En hij valt binnen de risicogroep. Hij volgt het nieuws nauwgezet. Bijna alle sterfgevallen betreffen oudere en zieke mensen.

Even terugschakelen

En dus begrijpt Van Emden de maatregelen wel. Hij heeft zijn eigen kinderen gevraagd om hun wekelijkse bezoeken even uit te stellen. ,,Even terugschakelen.’’

Dat is precies wat Vitalis - de zorginstelling waar Vonderhof onder valt - voor ogen heeft. Mantelzorgers en familieleden wordt gevraagd om bezoek tot het minimum te beperken. De zogenaamde huiskamers blijven leeg, alle sociale activiteiten zijn opgeschort en voorlopig mogen de bewoners niet in groepen bij elkaar verblijven. Ouderenbond ANBO heeft een telefoonlijn geopend voor ouderen die zich eenzaam voelen omdat ze minder bezoek krijgen. Het kabinet verzoekt om contact met kwetsbare doelgroepen, zoals ouderen, zoveel mogelijk te beperken.

Het heeft consequenties voor het sociale leven in het verzorgingstehuis, al probeert het personeel extra vaak langs te gaan met een kopje koffie. Van Emden zucht. ,,Het is saai op deze manier.’’ Mantelzorger Geert Jansen zegt dat de maatregelen niet gemakkelijk zijn voor zijn moeder. ,, Ze voelt zich bijvoorbeeld vaak alleen en gaat dan door het gebouw rondlopen in de hoop andere mensen tegen te komen.’’

Telefonisch contact houden

Ook in andere zorginstellingen zijn de maatregelen aangescherpt. De grote groepsactiviteiten binnen Archipel gaan voorlopig niet door, bijeenkomsten met kleinere groepjes voorlopig nog wel. Oktober heeft de activiteiten in algemene ruimtes ook geannuleerd. Verkouden mensen wordt verzocht thuis te blijven.

Savant in Helmond vraagt familieleden en mantelzorgers om vaker dan normaal telefonisch contact te houden. Alle activiteiten zijn deze maand opgeschort, ook de frietmiddag van donderdag kan niet doorgaan. ,,Mensen vinden het jammer, maar begrijpen het’’, zegt Ine Geurts van Savant Rivierenhof .

Instructies voor handen wassen

,,Heb je je handen wel gewassen?’’, vraagt manager Birgit Kersten van het Vonderhof in Eindhoven. De desinfecterdende gels en handalcoholdispensers zijn niet te missen. ,,Als werknemer voel ik een grote verantwoordelijkheid. Ik bezoek familie in Duitsland de komende tijd niet. Anderen vermijden verjaardagsfeesten.’’

De 81-jarige René gaat buiten een luchtje scheppen. ,,Het is goed zo’’, zegt hij. ,,Ik heb een puzzelboek vol met woordzoekers, daarmee vermaak ik me wel. En vanavond is er gewoon weer voetbal op televisie.’