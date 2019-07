Bezoeker dancefestival DayDream bij Aquabest overleden

Een man is zaterdag overleden na een bezoek aan het dancefestival DayDream bij Aquabest. Wat zijn dood precies heeft veroorzaakt, is niet duidelijk.

De man werd zaterdagavond rond half zeven onwel volgens de organisatie van het festival. Daarop kwam meteen het EHBO-team van het evenement in actie. De man, die van middelbare leeftijd zou zijn, werd gereanimeerd en naar het ziekenhuis vervoerd. In het ziekenhuis is hij dezelfde avond overleden.

Drugs

De politie heeft een vooronderzoek gedaan, maar daaruit is niet gebleken dat er sprake is van strafbare feiten. „Het slachtoffer had vermoedelijk wel drugs gebruikt, maar er valt daarbij geen direct verband te leggen met zijn overlijden. Uitsluiten kunnen we ook niets, maar na een zorgvuldige afweging, in afstemming met het Openbaar Ministerie, is uiteindelijk besloten geen verder strafrechtelijk onderzoek in te stellen”, aldus een woordvoerder van de politie.