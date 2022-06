Bibliotheek Dommeldal dicht tijdens verhuizing naar Dommelhuis

Bestse Annick te zien in nieuwe documentai­re­reeks NPO: ‘Ik ging van doodswens naar kinderwens’

BEST - De Bestse Annick Box (34) is volgende week te zien in de nieuwe NPO-documentaire Dilemma's van dokters. De makers volgen haar in haar traject om via een donor zwanger te raken, nadat ze jaren kampte met zware psychische problemen.

9 juni