Bibliotheken Best en Eindhoven gaan mogelijk samen

Daaruit moet blijken of samenwerking wenselijk is en zo ja, in welke vorm. In Best valt de bibliotheek nu onder verantwoordelijkheid van CultuurSpoor. Die organisatie biedt daarnaast ook dans- en muziekles en volwasseneneducatie aan. Wat er met die ‘poten’ gebeurt bij een fusie, is nog onduidelijk. ,,Al het is wel de bedoeling dat ons aanbod in stand blijft”, stelt directeur Ingrid van Beek. ,,De bibliotheekfunctie staat in ieder geval niet ter discussie.”