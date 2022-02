Biechtstoel wordt comfortabele zithoek: Kijkje nemen in nieuwe Dommelhuis

Steigermateriaal overheerst de eerste aanblik. Maar het tv-scherm toont hoe Dommelhuis er over enkele maanden uitziet: een enorme foyer, grote bar, bibliotheek en een brede trap naar ruimtes boven. Riky de Vries kan het zich helemaal voorstellen. ,,Als de ‘kerk’ straks gestoffeerd is, de vloer bekleed, het zonlicht door de lichtstraten valt en er grote planten staan, is de foyer een heerlijke ruimte om koffie te drinken. Door de ruimtelijkheid en de grote ramen zie je wat er binnen en buiten gebeurt. Ook de multifunctionele theaterzaal met een uitschuifbare trap als tribune, is prachtig. We willen de eerste voorstelling niet missen.”

Die eerste voorstelling wordt een feest, volgens acteur Maarten van Beek. ,,Zowel voor spelers als bezoekers. We brengen hier het knusse gevoel van het Vestzaktheater terug.”

Dat het nieuwe gemeenschapshuis echt wel een multifunctioneel gebouw is, vertelt Chantal Goossens. Via de stichting Meedoen S&B begeleidt zij jongeren met afstand tot de arbeidsmarkt. ,,We hebben hierboven een kantoor waar ouders met hun kind kunnen binnenlopen voor vragen en advies. In dit gebouw assisteren onze cliënten in de horeca, zetten spullen klaar voor vergaderingen, helpen in de bieb en controleren theaterkaartjes. Door de verschillende werkzaamheden kunnen jongeren met een beperking hier groeien.”

Nieuw en oud gecombineerd

Nieuwe en oude elementen geven het dorpshuis grote meerwaarde. Dat de ruiten in de zijbeuk wit glas bevatten in plaats van het vroegere roze met krullen, is een veelgehoorde opmerking. Projectmanager Chris Spooren legt uit dat vandalen de ruiten helaas al kapot gooiden toen de kerk leegstond. ,,Maar wit glas laat meer licht binnen en je kunt beter naar buiten kijken.”

In de biechtstoel bekenden gelovigen vroeger hun zonden; nu is het een comfortabel hoekje om naar muziek te luisteren of te lezen. Verder geeft de archeologisch put zicht op een stukje Sonse geschiedenis. De bak bevat straks twee grafstenen afkomstig uit de afgebrande middeleeuwse St.-Petruskerk. De grote grafsteen is van Jaspar Kemp, waarnemend en later volwaardig pastoor van de Sonse parochie en tevens notaris. Hij overleed in 1563. De kleine steen is van een vrouw uit de vooraanstaande familie Van Vroonhoven. Zij overleed op 7 december 1603.

‘Schot in de roos’

,,Maar de naam van het dorpshuis is een schot in de roos”, vindt Marijke den Uijl uit Breugel. Zij herinnert zich de tijd dat de Dommelbrug de gedoodverfde scheidingslijn vormde tussen inwoners van Son en Breugel. ,,De naam Dommelhuis maakt duidelijk dat de scheidingslijn nu een verbindingslijn is.”