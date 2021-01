Bij Carrousel in Son en Breugel leer je werken; Ricardo en Nick stroomden door naar een betaalde baan

SON EN BREUGEL - Bij Carrousel in Son en Breugel helpen ze zo’n 25 jongeren met een (licht) verstandelijke of lichamelijke beperking en jongeren met autisme aan dagbesteding of een passende baan. De jongeren zijn niet bij Carrousel aan het werk, maar krijgen begeleiding en jobcoaching vanuit Carrousel op hun dagbestedingsplek of werkplek.

Wel heeft Carrousel een serviceteam opgericht. Dat serviceteam verricht facilitaire werkzaamheden op het terrein van SWZ Zonhove, maar ook daarbuiten. Jobcoach Wendy Boogers kan de jongeren observeren in het serviceteam: ,,Zo leer je hun mogelijkheden kennen.” Nick en Ricardo zijn doorgestroomd naar een betaalde werkplek. Eenmaal op een betaalde werkplek stopt de coaching niet. Boogers: ,,Ik hou een vinger aan de pols. Lukt het allemaal? We willen niet dat kleine dingen doorsudderen en grote problemen worden.”

Jonne, Nick en Ricardo vertellen hun verhaal.

Jonne van Kempen (20):

Jonne van Kempen had een negatieve stage-ervaring achter de rug bij een grote winkelketen: ,,Er was daar te weinig begeleiding. Klanten spraken mij aan en ik wist dan niet wat ik moest antwoorden. Het was te druk in mijn hoofd.” Deze stage-ervaring was haar niet in de koude kleren gaan zitten. Haar zelfvertrouwen was behoorlijk gedaald.

Jonne heeft een licht verstandelijke beperking en kwam via haar school (speciaal voortgezet onderwijs) bij Carrousel terecht. Carrousel wist een stageplek te regelen voor Jonne bij Lunchroom De Komeet. Door begeleiding vanuit Carrousel, structuur en duidelijke uitleg van wat haar werkzaamheden zijn kreeg Jonne haar zelfvertrouwen terug. Na haar school kon ze fulltime aan de slag bij de lunchroom.

Jonne: ,,Ik weet inmiddels alles van broodjes klaar maken en de bestelling opnemen bij klanten die een hapje komen eten.” Jonne wilde een nieuwe uitdaging: ,,Ik blijf het best spannend vinden om met klanten om te gaan. Daar wil ik meer mee kunnen oefenen.” Via Carrousel werd geregeld dat Jonne bij Kado & Zo kassawerkzaamheden mag gaan doen en klanten te woord mag staan. Daarnaast is ze ook begonnen in de plaatselijke bibliotheek. ,,Ik zet boeken op alfabet. Helaas zijn door de coronamaatregelen de bibliotheek en Kado & Zo dicht. Zodra het weer kan en mag kan ik daar volop gaan oefenen.”

Ricardo Hendriks (21):

Het zelfvertrouwen was behoorlijk gedaald toen Ricardo Hendriks anderhalf jaar thuis had gezeten. Hij zat niet lekker in zijn vel: ,,De opleiding onderwijsassistent was niet wat ik ervan had verwacht.” Hij kreeg een appartement bij het beschermd wonen project in Son en Breugel en kwam in beeld bij Carrousel. Ricardo heeft ADHD en autisme: ,,Voor mij is het belangrijk dat ik een dagritme heb. Ik begon bij het serviceteam. Snel werd duidelijk dat ik meer in mijn mars had.” Voor Ricardo was het serviceteam wel een goede opstap: ,,Na lang thuis zitten moest ik wennen om een daginvulling te hebben en om samen te werken. Ik ontdekte waar ik goed in ben en waar ik hulp bij nodig heb.”

Doordat medewerkers van Carrousel Ricardo konden observeren wisten ze ook welke baan bij hem en zijn mogelijkheden zou passen.

Ricardo solliciteerde een half jaar geleden bij Lekkerland. Zijn autisme en zijn ADHD waren geen bezwaar om hem aan te nemen als oplader. Hij zorgt ervoor dat de juiste dozen op de juiste route terechtkomen en is leergierig om nieuwe dingen te leren. Ricardo heeft geregeld een gesprek met de jobcoach van Carrousel: ,,Samen kijken we hoe het gaat. Laatst had ik me een keer verslapen. Dan bespreken we wat je moet doen als je je verslaapt en hoe ik dat een volgende keer kan voorkomen.”

Ricardo maakt bespreekbaar wat hij nodig heeft om lekker te werken: ,,Oortjes in hebben is verboden op de werkplek. Logisch. Maar oortjes geven mij rust. Ik kan me dan afsluiten van de hectiek om me heen. Om die reden mag ik één oortje in hebben.” Ricardo voelt zich gewaardeerd als werknemer en dat komt zijn zelfvertrouwen ten goede.

Nick Brouwer (18):

Na het speciaal voortgezet onderwijs heeft Nick Brouwer de smaak van studeren te pakken: ,,Ik volg een dag per week de opleiding Monteur Koude- en klimaatsystemen en heb door bemiddeling van Carrousel een arbeidscontract bij R&J Installatie-techniek B.V.”

Tijdens de stages van het speciaal voortgezet onderwijs kwam Nick in contact met Carrousel. Nick heeft PDD-NOS; een vorm van autisme. In eerste instanties waren de stages ter voorbereiding op het arbeidsproces. Nick: ,,Maar ik wil - net als mijn vader - de installatietechniek in. Daarom koos ik een BBL opleiding aan het Koning Willem 1 College: een dag naar school en vier dagen aan het werk.”

Nick heeft eerst bij het serviceteam werkervaring opgedaan. Je hoefde Nick niet te leren om op tijd te komen. Hij werkte er hard aan om wat meer uit zijn schulp te komen, open te staan voor nieuwe dingen en om te reflecteren op situaties om daarvan te kunnen leren. Aandachtspunten waar hij nog steeds aan werkt nu hij een contract heeft bij R&J Installatietechniek B.V. Eigenaar Rob Daems is blij met een medewerker zoals Nick. Het is moeilijk om aan personeel te komen. Er zijn weinig jongeren die dit vak willen leren. ,,Nick is gemotiveerd en we kunnen hem zelf opleiden en klaar stomen voor de markt. Het kost misschien wel wat extra tijd en energie om jongens zoals Nick te begeleiden, maar het voelt goed om deze jongeren een kans te geven.” Daems is wel blij dat hij vanaf het begin een eerlijk beeld geschetst kreeg over Nicks mogelijkheden: ,,Dan weet je waar je aan begint en wat je kunt verwachten.”