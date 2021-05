Bij restaurant Novité gaat het personeel door de knieën voor de klanten

SON EN BREUGEL - Uit eten gaan moet een beleving zijn. Henry Lim (29) en Joris Scharpach (28) realiseren zich dat dat niet alleen gaat met lekker eten en een passend drankje. Zo zul je in het nieuwe restaurant Novité aan de Kanaalstraat in Son en Breugel onder andere de bediening zien lopen op de beat van de muziek.

Lim: ,,Je wil iets vernieuwends brengen. Als onze mensen op de beat van de muziek lopen geeft dat veel meer de connectie tussen de muziek die je hoort, het gevoel, en de bediening die je rond ziet lopen. Daarnaast is het ook een ‘hulpje’ voor het personeel. Lopen op een ritme geeft rust en een gevoel van controle.”

Over alles wat er gebeurt is nagedacht. Het personeel zal de gasten altijd aanspreken op ooghoogte. Zit de gast, dan gaat de bediening door de knieën. Zo hebben ze meer contact met de gast. Als de tafel wordt schoongemaakt zie je geen schoonmaakfles, want het schoonmaakmiddel zit in een parfumflesje.

De wereld over

Alhoewel de naam Novité staat voor ‘nieuweling’ zijn de twee enthousiaste jonge mannen niet nieuw in het vak. Lims ouders hadden vroeger een restaurant waarmee hij is opgegroeid. Scharpach is chefkok en mede-eigenaar geweest van onder andere het Eindhovense restaurant Butlerstable. Ook reisde hij als horeca-consultant de wereld over.

Beide mannen hebben al veel van de wereld gezien en willen hun gasten ook wereldse ervaringen bieden. Scharpach: ,,Op de menukaart vind je gerechten als ibérico varkenswangen en rendang, maar ook een gewoon frietje.” Opvallend op de kaart zijn de Bulgaarse wijnen. Scharpach ontdekte ze per toeval: ,,Een vriend van me liet me Bulgaarse wijn proeven. Ik was direct verkocht. Het leuke is dat Bulgaarse wijn weinig wordt geëxporteerd naar Nederland. Wij kunnen onze gasten hier nu mee laten kennismaken.” Bevalt de wijn in het restaurant, dan kun je deze ook via de webshop bestellen. Op die manier hopen Lim en Scharpach dat gasten ook thuis nog even genieten van het Novité-gevoel.

Er zit een hele strategie achter Novité. In het restaurant loopt het personeel niet met een doorsnee sloof, maar dragen ze accessoires. De mannen dragen een oranje armband en de vrouwen een oranje leren tasje. Al het personeel draagt dezelfde parfum dat speciaal voor Novité is samengesteld. Dat geurtje tref je aan tot in het toilet. Lim: ,,We zijn nu twee weken open. Zonder het te zeggen, viel ons geurtje op bij gasten. Enthousiast vroegen ze of ze een flesje konden kopen. Dat kan. Ook het eerste armbandje is verkocht.” Ook de kleur oranje is niet zomaar gekozen. Het is de kleur van warmte, balans en energie.

Energie hebben Lim en Scharpach wel. Ze willen eerst dit restaurant goed neerzetten, maar over vijf jaar hopen ze meerdere filialen geopend te hebben. In de regio, maar ook in het buitenland.