Bijenkast bij Best moet weg: ‘Honingbijen verdringen zeldzame wilde soorten’

Gerry van Roosmalen komt al jaren in IJsland: ‘Soms begint iemand spontaan te huilen, zo mooi is het daar’

5 augustus SINT-OEDENRODE - Hoe vaak hij op IJsland is geweest? Gerry van Roosmalen (57) uit Sint Oedenrode is de tel kwijt. Een keer of 35, 40, eerst als toerist, tegenwoordig ook als gids en begeleider op reizen voor fotografen. Hij maakte er een foto- en reisboek over: IJslandse Parels. ,,Massatoerisme heeft veel veranderd.”