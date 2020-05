Bijna Thuis-huizen denken na over terminale zorg op afstand

Het Goed en drie Rooise dames vullen samen rugzakjes

13 mei BEST / SINT-OEDENRODE - Drie dames uit Sint-Oedenrode, Lieke van Casteren, Leanne Kanters en Nienke van Geesbergen, klopten bij Het Goed in Best aan met een bijzondere vraag. Zij wilden namelijk een aantal rugzakken vullen met speeltjes om af te leveren bij vluchtelingenkamp Moria op Lesbos.