Bijna witte rook in Best: ‘Het duurt niet lang meer voordat er een nieuw college staat’

Wethouder door het stof vanwege onrust rond Bestse schoolwo­nin­gen: ‘Maar verhalen over statushou­ders kloppen niet’

BEST - De gemeente Best had moeten communiceren over het vertrek van tijdelijke huurders uit de zogeheten ‘schoolwoningen’ aan de Wildheuvel. Dat stelt wethouder Marc van Schuppen. Omwonenden reageerden onlangs verbolgen toen ze plots hun buren op straat zagen staan, met het verhaal dat ze moesten wijken voor statushouders. ,,Dat had anders gemoeten.”

12 mei