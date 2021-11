‘Bijzonder en kwetsbaar’ gebied Best krijgt nieuw gezicht: nertsenfarm snel gesloopt

BEST - Nog voor het einde van dit jaar wordt de leegstaande nertsenfarm gesloopt. Als alles goed gaat, zou dan in 2023 gestart kunnen worden met het bouwrijp maken van de grond en de verkoop van de kavels. Het gebied rondom Heuveleindseweg, Heikantweg en Seinheuvel in Best gaat in de komende jaren volledig op de schop.

Eerder werd al bekend dat de nu lege nertsenfarm is aangekocht door de ontwikkelmaatschappij Ruimte voor Ruimte, die voor het hele gebied een plan gaat maken. Inmiddels zijn nieuwe stappen gezet en is de samenwerking met de gemeente en Ruimte voor Ruimte bezegeld met een overeenkomst.

Er komen in het gebied in totaal negen luxe kavels te koop; vier op het straks gesaneerde terrein van de nertsenhouderij aan de Heuveleindseweg, vijf aan de Wensheuvel. Daarnaast verrijzen nog zes Ruimte voor Ruimte-villa’s aan de Seinheuvel, maar die vallen onder een ander bestemmingsplan, dat afgelopen maandag is goedgekeurd door de gemeenteraad. Die zes kavels gaan begin volgend jaar al in de verkoop.

Quote We wilden er niet zomaar een reguliere wijk van maken, maar heel goed kijken naar de draag­kracht; wat kan het gebied aan? Wim van de Kerkhof, Directeur Ruimte voor Ruimte

In het plangebied bij de Heuveleindseweg is straks ook ruimte gereserveerd voor een CPO-project (Collectief Particulier Opdrachtgeverschap) van vijftien wooneenheden. Geïnteresseerde partijen kunnen straks hun plannen indienen. Die moeten gericht zijn op senioren. ,,En met een zorgcomponent”, zegt wethouder Marc van Schuppen. ,,Hoe er dat uit gaat zien, weten we nog niet. We laten ons inspireren door de markt.”

Volledig scherm Het gebied rondom de nertsenhouderij in Best. © No Name

Het aantal woningen en de stijl van de bebouwing past straks bij de overgang van het dorp naar het buitengebied, zegt Wim van de Kerkhof, directeur van de ontwikkelmaatschappij Ruimte voor Ruimte. In eerste instantie is gekeken naar de mogelijkheden om in het gebied een gewone uitbreidingswijk te bouwen. Dat zou financieel aantrekkelijker zijn. Van de Kerkhof: ,,Maar het is echt een bijzonder gebied, kwetsbaar ook, qua landschap en ontsluiting. We wilden er niet zomaar een reguliere wijk maken, maar heel nauwkeurig kijken naar wat het gebied aankan.”

Nieuwe ontmoetingsruimte volkstuinvereniging

De boomkwekerij aan de Heuveleindseweg, die de gronden huurt van de gemeente, zal daar verdwijnen. Geprobeerd wordt om de twee bedrijfswoningen van de nertsenfarm - aan de andere kant van de Heuveleindseweg dan de stallen - ‘om te katten’ tot normale burgerwoningen. Een van de loodsen op de voormalige pelsdierhouderij is in beeld bij volkstuinenvereniging ‘De Oude Bogten’, die daar een nieuwe ontmoetingsruimte zou willen inrichten.

De gemeente is nog over meer zaken in gesprek met het bestuur De Oude Bogten, dat de investering niet zelf kan dragen en een verzoek om financiële steun heeft neergelegd bij de gemeente. ,,Het heeft voor ons als gemeente waarde dat de vereniging er is, en ook juist op die plek”, zegt Van Schuppen. ,,Wij bekijken hoe we kunnen helpen om de financiering rond te krijgen.”

Het volkstuinencomplex heeft nu een wachtlijst en gaat mogelijk ook met een paar tuinen uitbreiden.