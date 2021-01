Bijzondere verhalen achter de Huizen van Aankomst: ‘Het was echt overleven’

Drempel omlaag voor steun aan ontwikke­lin­gen op bedrijven­ter­rei­nen

19 januari EINDHOVEN - De drempel voor bedrijven om geld te krijgen uit een regionaal fonds dat in het leven is geroepen om bedrijventerreinen te versterken, gaat omlaag. De negen gemeenten in het Stedelijk Gebied Eindhoven (SGE) hebben dat voorgesteld omdat tot dusver slechts twee bedrijven werden geholpen met een lening uit het miljoenenfonds.