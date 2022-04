Bisschop de Korte kent penning van Johannes-Evangelist toe aan Wim van Dijk

De onderscheiding is een eerbetoon voor het vele werk dat Van Dijk deed voor het bisdom en de parochie in het bijzonder. Hij was 28 jaar vicevoorzitter van het parochiebestuur, al vanaf 1977 actief in de parochie en zo’n 30 jaar gaf hij richting aan Rooise basisscholen.

Verbindende kracht

Telkens opnieuw stak de Rooienaar de handen uit de mouwen. Met oog voor samenwerking en leidinggevende kwaliteiten dacht hij mee in besturen en werkgroepen voor de Rooise gemeenschap en de kerken in Sint-Oedenrode én Son en Breugel. Een man met respect, kennis en een verbindende kracht.

Van Dijk en zijn vrouw woonden nog maar nauwelijks in Boskant of pastoor Peter Manders vroeg hem zitting te nemen in het kerkbestuur. ,,Dat was toen een erebaantje”, liet Van Dijk eerder weten. ,,De pastoor was voorzitter en je hoefde alleen maar ja te knikken en tijdens de vieringen in de eerste bank te zitten. Hoewel ik dat weigerde, want ik wilde bij mijn vrouw en kinderen zitten.”

Stevige zaken

Later verruilde hij de Boskantse parochie voor de Martinusparochie. Er kwamen door de jaren heen stevige zaken voorbij, zoals de bekostiging van de restauratie van de Martinuskerk, de samenvoeging van de Rooise parochies, sluiting van kerken en de fusie met Son en Breugel tot één parochie.

De Johannes Evangelistpenning, die verwijst naar de patroonheilige van het bisdom, is een onderscheiding die maar zelden wordt uitgereikt. De persoon aan wie deze wordt toegekend moet zich bijzonder verdienstelijk hebben gemaakt. Niet alleen in tijdsinvestering, maar zeker ook in daadkracht. Zover kan worden nagegaan is deze vijf keer eerder uitgereikt, waaronder aan Monseigneur Hurkmans (bisschop van Roermond), Godfried van Helmond en Jan van der Peet.

Onder toeziend oog van de priester, diaken en zijn familie werd de penning opgespeld door Rini Braat, de vicevoorzitter van het parochiebestuur, die tevens een toespraak hield. Afgelopen januari werd Van Dijk bij zijn afscheid al in het zonnetje gezet, maar zowel hijzelf als zijn echtgenote waren ook nu zeer verheugd over deze bijzondere uitreiking. Net als van zijn eerdere koninklijke onderscheiding was hij vooraf niet op de hoogte van deze welkome verrassing en genoot hij ten zeerste van dit bijzondere moment.

Volledig scherm Van Dijk met de Johannes-Evangelistpenning en oorkonde. © Sem Wijnhoven/DCI Media