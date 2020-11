Blauwe plekken na struikelpartijen over Sonse straatstenen

SON EN BREUGEL - Gladde stoepranden, losliggende tegels en valpartijen. Er wordt flink gemopperd over de staat van de stoepen in Son en Breugel, ook door de lokale politiek. Het ED stond een dag op de weekmarkt in het centrum en vroeg inwoners naar hun mening.

Met zijn rolstoel komt de 83-jarige man aan bij de viskraam. Het is opletten, zegt hij als hij tot stilstand is gekomen. De grote grijze tegels in het centrum vindt hij erg glad. Vooral bij de op- en afritten van de stoep. ,,Helemaal als het regent.” Als je een dag op de weekmarkt staat, hoor je veel geklaag over de staat van de stoepen in Son en Breugel. ,,Ik had zelf alleen maar blauwe plekken nadat ik gestruikeld was over een ongelijke stoeprand, maar ik ken ook mensen die zwaarder letsel hebben opgelopen.”

Stoepranden opruwen

De vraag wat bezoekers van de weekmarkt van de fiets- en voetpaden in hun dorp vinden komt niet zomaar uit de lucht vallen. Het onderwerp stond afgelopen week op de agenda van de raadsvergadering. De gemeenteraad besloot om de natuurstenen stoepranden in het centrum op te ruwen zodat ze minder glad zijn.

In het centrum, ter hoogte van Markt 4-5, staan al grote witte cirkels om de omhooggekomen tegels te markeren. Met de vallende bladeren zijn de scheve tegels anders onvoldoende zichtbaar. Van de twintig ondervraagden vond een kwart de staat van de trottoirs en fietspaden prima; geen probleem en niet storend. Driekwart wist wel wat straten te benoemen waar het foute boel was.

Lange adem

Dan hebben ze het niet alleen over het dorpscentrum. De Dommelpas wordt vaak genoemd, het fietspad langs het hertenkamp. Jenny Vliegen heeft hierover al meerdere keren contact gehad met de gemeente: In 2016 meldde ze al dat de stoeptegels op het fietspad zo ver uit elkaar liggen dat je wegglijdt als je fietswiel daartussen komt. ,,De Dommelpas wordt pas aangepakt als de plannen voor Breugel definitief zijn. Je moet in Breugel een lange adem hebben”, zegt Vliegen.

De gemeente is op de hoogte van het slechte wegdek bij het hertenkamp. Er is een bord ‘slecht wegdek’ geplaatst. Waar de één blij is dat hij geattendeerd wordt op het slechte wegdek en dus alert moet zijn, schiet bij de ander het waarschuwingsbord in het verkeerde keelgat: ,,Ze moeten niet denken dat ze door zo’n bord te plaatsen niet verantwoordelijk zijn bij ongevallen.”

Zo slecht is het hier nog niet

De 83-jarige man in zijn rolstoel bij de viskraam heeft inmiddels zijn vis gekregen. ,,Ik kom ook wekelijks in Helmond en daar is het veel erger gesteld. De mensen in Son en Breugel hebben altijd wat te mopperen. Zo slecht is het hier nog niet.”