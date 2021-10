Blind of in een rolstoel? Ook dan moet je gewoon kunnen voetballen, vinden ze in Schijndel

Henk (64) ‘plogt’ het Eindhoven­se marathon­par­cours mee schoon, zondag rent hij verkleed als gorilla de 42 kilometer

19:30 EINDHOVEN - Wandelen of al joggend zwerfafval opruimen - ‘ploggen’. De zaterdagse marathondag in Eindhoven is voor sommigen letterlijk de warming-up voor de grote dag van morgen. Henk van Gerven (64) is zaterdag ‘gediplomeerd plogger’, zondag zal hij als gorilla verkleed de marathon lopen.