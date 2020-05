Blinden kunnen niet uit de voeten met corona-regels

BEST - Pijlen voor looproutes in winkels, mededelingen op A-viertjes, stickers om zitplaatsen aan te wijzen in de trein. Vrijwel alle corona-richtlijnen worden visueel gepresenteerd, want dat maakt zaken snel inzichtelijk. Behalve wanneer je een visuele beperking hebt. En hoe schat je die anderhalve meter in?

Ilse Verhagen, bestuurder bij Gehandicapten Platform Best en zelf visueel gehandicapt, begrijpt het heus wel. ,,Er moeten natuurlijk in heel korte tijd allerlei zaken worden geregeld en duidelijk gemaakt. Dat gebeurt vaak met stickers en briefjes om mensen in één oogopslag duidelijk te maken wat de bedoeling is. Maar dat werkt natuurlijk niet wanneer je slechtziend of blind bent." Verhagens gezichtsvermogen is ongeveer vier procent. Buiten op straat loopt ze met een stok.

,,Die anderhalve meter inschatten om de juiste afstand van iemand te houden, dat is heel moeilijk. Mensen staan dan ook nog eens in groepjes bij elkaar en daar moet ik dan tussendoor zien te manoeuvreren. Ook als je een hulphond hebt, want die is daar natuurlijk niet op getraind."

Beetje begrip

Hoe dat opgelost kan worden? Volgens Verhagen zou een beetje begrip al heel fijn zijn. Volgens haar voelen visueel beperkten zich sowieso al een stuk onzekerder door alle corona-maatregelen. Als anderen dan ook nog eens geïrriteerd raken omdat je per ongeluk te dichtbij komt maakt dat de boel er niet makkelijker op.

Verhagen heeft ook tips. ,,Maak stickers ‘voelbaar’. Stel standaardregels op die voor alle winkels gelden, zodat we weten waar we aan toe zijn. En markeer vooral ook die plexiglazen schermen die ineens overal zijn opgedoken, zodat ze beter opvallen."

Openbaar vervoer

Verhagen heeft ook moeite met de beperkende regels voor gebruik van het openbaar vervoer. ,,Voor mij is dat de enige manier om me te verplaatsen, want ik kan niet autorijden of fietsen. Er wordt nu gezegd dat het OV alleen gebruikt moet worden als het nodig is. Maar wat is nodig? Alleen als je naar je werk gaat? Dat zou betekenen dat ik nergens meer naar toe kan. Daarnaast begrijp ik dat straks ook op de treinstations looproutes zullen worden uitgezet. Hopelijk wordt dan rekening gehouden met ons."