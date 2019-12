Bloedserieuze spellen zetten Bestse leerlingen aan het nadenken over vluchtelingen

Staat van het Platteland Waar eens de varkens scharrel­den, spartelt nu de vis bij Brabant Fish in Son

16 december SON - Veel meer dan wat donker, troebel en warm water van zo'n 26 graden is er niet te zien. Af en toe glijdt een glimmende rug door het kabbelende water. In een andere bak gaat het er wat wilder aan toe. Daar zijn de vissen een stuk groter. En achter in de hal van de viskwekerij van Brabant Fish in Son spartelen de grote jongens.