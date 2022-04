BN’ers in Best tijdens ‘World Liver Day’

PAASPOP Paaspop sluit editie 2022 af met meeste bezoekers ooit

SCHIJNDEL - Paaspop baadde in het zonlicht dit jaar. En het muziekfestival in Schijndel sluit deze editie na twee jaar afwezigheid af met het grootste aantal bezoekers ooit. Drie dagen achter elkaar trokken zo'n 35.000 fans per dag naar het festivalterrein. Lees de gebeurtenissen van deze zondag terug in dit afgesloten liveblog. Tot 2023!

18 april