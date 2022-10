Boekenbeurs in Rooi: soms zitten er juweeltjes tussen

Coördinator Tonny van Lieshout promoot het ene na het andere boek: ,,Tien ‘gouden’ exemplaren van de Grote Bellettrie-serie, ze gaan weg voor een derde van de oorspronkelijke prijs. Marcel Proust is nog steeds springlevend en hier een missaal uit 1950 met alle evangelies en dan deze special: een uitklapbare beschrijving van de oorsprong van de Rijn tot aan de Noordzee, uit 1851. Je ziet: het Haarlemmermeer was nog niet ingepolderd en de Zuiderzee nog een binnenzee. We hebben dit jaar het grootste aanbod romans ooit en voor het eerst een collectie seksboeken. Twee volle dozen. Er zit zelfs een erotisch kookboek tussen.”

Nieuwe locatie

De organisatie van de boekenbeurs zag vorig jaar dat de nieuwe locatie - manege De Pijnhorst - een succes was. De grote ruimte geeft rust en is overzichtelijk. Ouders en kinderen kunnen afzonderlijk neuzen, ze vinden elkaar gemakkelijk terug.

Van Lieshout: ,,Tussen de verschillende categorieën plaatsen we tafels waarop we bijzondere boeken etaleren. Dat trekt aandacht. We kregen uit een nalatenschap een complete verzameling aardrijkskundige woordenboeken en bijzondere atlassen met de jaartallen 1884 tot 1937. Maar het zijn niet alleen technische boeken voor klassieke autos’en heel veel kinderboeken; ook een postzegelverzamelaar en verzamelaars van sigarenbandjes en lucifermerken gunden ons hun collecties.”

Kritisch

Johan Koeman sorteert platen en cd’s. En hij is kritisch met oude vinylplaten. ,,We verkopen diverse genres maar alleen succesvolle nummers; geen rommel. En wie geen platenspeler meer heeft? Er is volop keuze uit gebruikte maar gerestaureerde platenspelers en audioapparatuur.”

Met diverse vrijwilligers sorteert Tonny van Lieshout al achttien jaar wekelijks alle ingebrachte boeken voor de boekenbeurs. Je krijgt oog voor bijzondere exemplaren”, zegt ze. ,,Voor waardevolle boeken kijken we op internet naar de prijs en berekenen ongeveer een derde. Romans gaan weg voor € 1.50. We willen geld verdienen en tegelijkertijd mensen blij maken. Dit jaar zijn er heel veel puzzels, waarschijnlijk afkomstig uit coronatijd. Uiteraard zijn alle puzzels compleet. Fervent puzzelaarster Maria van den Oever legt ze allemaal én ze speelt ingebrachte spelletje eerst met haar kleinkinderen om te zien of ze nog in trek zijn. Onverkoopbare boeken gaan weg als oud papier. Maar alle dozen die we binnenkrijgen worden tot de bodem nagekeken. Je weet nooit wat er voor juweeltjes tussen zitten.”

De boekenbeurs is zaterdag 8 en zondag 9 oktober open van 10.00 tot 17.00 uur. Locatie manege De Pijnhorst, Bremhorst 1.