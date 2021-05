Boer Best bouwt stal te dicht bij buren, gemeente wil niet handhaven, rechter denkt daar anders over

DEN HAAG/BEST - De gemeente Best probeert met man en macht te voorkomen dat een handhavingszaak moet worden gestart tegen een varkenshouder aan de Broekdijk in Best. Maandag nam het gemeentebestuur het op voor de agrariër bij de Raad van State in Den Haag. De zaak is aangezwengeld door de buren. Die klaagden over stank uit de stal.

Agrariër J. Schepens bouwde in 2016 een varkensstal een meter te dicht bij een sloot. Daarmee overtrad hij zijn vergunning. De agrariër installeerde ook een ander type luchtwasser dan in zijn vergunning stond voorgeschreven. De buren vroegen handhaving en kregen gelijk van de rechtbank Oost-Brabant. Die zette in een vonnis Best voor het blok. De gemeente wil dat die uitspraak van tafel gaat en stond hiervoor maandag bij de hoogste rechter in dit soort zaken, de Raad van State.

Buren hebben huis verkocht

Een nieuwe ontwikkeling is dat de buren inmiddels hun huis hebben verkocht. De gemeente ziet dat als een positief punt. Maar het is niet uitgesloten dat de nieuwe eigenaren van de woning op hun beurt aan de bel zullen trekken als ze stankoverlast ervaren. Best zal hun handhavingsverzoek echter ook afwijzen, zo valt te verwachten.

Quote Er komt nogal wat kijken bij het demonteren van een stal Woordvoerder gemeente Best

Voor Schepens zullen de gevolgen van verplaatsing van de stal namelijk een persoonlijk drama vormen, denkt de gemeente. Hij zou zelfs failliet kunnen gaan hoewel de gemeente dat niet onderbouwt. ,,Er komt nogal wat kijken bij het demonteren van een stal. Alles moet gedemonteerd worden. Ook de mestkelder die er recht onder ligt moet verplaatst’’, zei de gemeentewoordvoerder op de zitting.

Verschuiven lijkt overigens onmogelijk omdat de stal dan te dicht bij andere bebouwing komt. Dat zou in strijd zijn met de brandveiligheid. Heel veel gedoe dus terwijl niemand er beter van wordt, vindt de gemeente. Daar was de rechtbank het faliekant mee oneens. Best had eerst moeten uitzoeken welke gevolgen de kortere afstand tot de buren heeft voor het geluid uit de stal en de uitstoot van fijnstof. De buren hebben dus wel degelijk een punt, vindt de rechtbank.

Rendement van luchtwassers aan flarden geschoten

Ook tegen de aangebrachte luchtwasser wil de gemeente niet optreden. Het verhaal gaat dat Schepens, die zelf niet op de zitting was, door zijn leverancier op het laatste moment werd geadviseerd een ander type luchtwasser te nemen. Het type dat in de vergunning stond genoemd zou eruit gaan. Niet onderzocht is of deze luchtwasser beter is. Wat niet helpt is dat in 2018 het rendement van alle luchtwassers aan flarden werd geschoten na een onderzoek van Wageningen UR Livestock Research. Best denkt niettemin dat het probleem met de luchtwasser is op te lossen als Schepens er alsnog een vergunning voor aanvraagt. Daarmee kan het apparaat gelegaliseerd worden.

Oorzaak voor het te dicht op de sloot bouwen van de stal was de landschappelijke inpassing die Best wilde hebben. Daar bleek geen plaats voor en dus werd de stal een meter in de onderhoudsstrook van het waterschap gebouwd. Na overleg nam het waterschap genoegen met een smallere onderhoudsstrook.

Uitspraak van de Raad van State volgt.