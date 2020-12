Boerenorganisatie ZLTO niet blij met ‘criminele’ brief Meierijstad

MEIERIJSTAD - Boerenorganisatie ZLTO is ongelukkig met een brief van de gemeente Meierijstad die veel boeren onlangs in de bus kregen. Die brief is zo opgesteld dat die in eerste instantie afkomstig lijkt van een drugscrimineel op zoek naar een loods of stal om hennep in te telen. ZLTO kreeg daarop meldingen van leden die dachten dat er echt iets niet pluis was.

‘Een cliënt van mij is op zoek naar een ruimte waar hij met hennep kan werken’, zo staat letterlijk op de voorzijde van de brief vermeld. Daaronder volgt onder meer een tabel met aantrekkelijke huurprijzen per maand of kwartaal. Op de achterkant wordt echter duidelijk dat de brief afkomstig is van de gemeente, en juist als waarschuwing dient voor zulke praktijken.

,,Het is een goedbedoelde actie”, benadrukt ZLTO-bestuurder Hendrik Hoeksema. ,,Maar zulke dingen kunnen een eigen leven gaan leiden, en dat is in dit geval ook gebeurd.” De ZLTO-afdeling in Meierijstad gaf eerder aan geen problemen te hebben met de actie. Maar juist via afdelingen en leden buiten de gemeente kwamen de afgelopen dagen bij het hoofdkantoor waarschuwingen binnen over de brief. ,,Blijkbaar is dit bericht via sociale media gaan circuleren, zonder dat mensen daarbij het bericht van de gemeente op de achterkant zagen.”

Eerst even overleggen

ZLTO deed daarom via sociale media al een waarschuwing uit. Pas toen de actie van Meierijstad in de publiciteit kwam, werd duidelijk dat het niet om colporterende criminelen, maar om een waarschuwing van de gemeente ging. ,,Ik heb er inmiddels contact over gehad met de burgemeester. We hebben geconcludeerd dat het ongelukkig gelopen is. En dat het handig is om dit soort dingen eerst even te overleggen, want we zijn juist nu heel actief met dit thema bezig.”

Zo publiceerde ZLTO onlangs een onderzoek onder 700 boeren, waaruit onder meer bleek dat één op de vijf boeren wel eens is benaderd door criminelen. ,,Dit soort brieven zijn met name een paar jaar geleden echt verstuurd; vandaar dat we er ook zo op gespitst zijn”, aldus Hoeksema. ,,Nu gebeurt het vaak gewiekster, worden boeren direct benaderd.”

Het onderzoek krijgt binnen een aantal weken een vervolg, in samenwerking met onder meer de politie. ,,Juist daarom is het van belang dat we samen met gemeenten en instanties optrekken, en van elkaar weten als we dit soort acties houden.”