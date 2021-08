Bombastische, unieke actiefilm over Sint-Oedenrode in wording: ‘Oda-Vlucht door de Eeuwen’

,,Een film maken is een enorme verbindende factor. Samen aan iets moois werken, is fantastisch”, vertelt Balk. ,,Sint-Oedenrode is een bijzonder en mooi dorp. Ik kwam hier drie jaar geleden wonen en kan het daardoor enigszins door de blik van een buitenstaander bekijken. Ik wil Sint-Oedenrode meer op de kaart zetten. We hebben zoveel te bieden. Het idee voor de film is langzaam gegroeid. Ik heb een achtergrond in marketing en zag het voor me om een film te maken over ons dorp. Sint-Oedenrode is dus één van de hoofdrolspelers. In totaal heb ik zeven locaties in het buitengebied en het centrum in gedachten waar ik de film wil opnemen.”

Legende over Oda

,,Het idee is voor de film is gebaseerd op het verhaal van Oda, de naamgeefster van Sint-Oedenrode. De legende gaat dat Oda, de blinde koningsdochter, uit Schotland naar Maastricht werd uitgezonden om een man te zoeken. Tijdens haar zwerftocht kwam ze in ons dorp terecht”, vertelt Balk. ,,In mijn verhaal ontdekt Hannah, een blinde tiener zoekende naar haar plaats in de wereld, dat Oda door de eeuwen heen nog steeds op de vlucht is voor haar vader. Samen trekken ze ten strijde door de tijd om hun dorp te beschermen in een nieuw verhaal.”

Inmiddels heeft Balk twee cameramannen, twee actrices, een script en verhaallijn voor de film. ,,We doen dit allemaal omdat we het leuk vinden, het is nu nog op vrijwillige basis. Dat is zo mooi; ik kende de mensen met wie ik nu werk eerst niet. Maar door deze film is er een mooie samenwerking ontstaan. Ik wil graag de inwoners van heel Meijerijstad betrekken bij de film. Of ze nu meespelen in het verhaal, de toegang tot locaties willen verzorgen, logistiek helpen of de catering verzorgen.”

Rode haar

Eén van de actrices is Dianne van Erp. Ze woont in Rooi en vindt het een mooi project om aan mee te werken. ,,Arne benaderde mij voor de rol van Oda, omdat ik er Schots uit zie met mijn rode haar. Ik heb nog nooit echt geacteerd, maar vind het leuk om mee te werken en Rooi op de kaart te zetten”, zegt Van Erp. ,,Ik zie zoveel passie en professionaliteit bij Arne en ik laat me graag verwonderen door de film.”

De volgende stap voor Balk en zijn film is het budget rondkrijgen. Om dat voor elkaar te krijgen, zet hij in het najaar in op de promotie van Oda. ,,Hoe meer mensen er enthousiast zijn, hoe meer sponsoren er mee willen werken. Ook de gemeente Meijerijstad was al te spreken over het idee”, aldus Balk. ,,Het wordt een unieke, bombastische film, die meteen een gecamoufleerde promofilm is voor Rooi. Het is een Nederlandstalige film van 90 minuten, die voor iedereen online gratis te zien moet zijn.”

Als het budget en de crew voor de film rond is, wil Balk in het voorjaar van 2022 starten met filmen. Hij hoopt de film op 27 november 2022 in première te laten gaan; op de naamdag van Oda.