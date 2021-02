Bomenbedrijf Boskant in clinch met buurt

De broers komen opslag tekort om materialen goed te kunnen sorteren. Toen de compagnons vorig jaar mei in de gelegenheid waren om de strook grond grenzend aan hun bedrijf te kopen, grepen ze die kans. Maar hun uitleg over het ruimteplan aan omwonenden resulteerde volgens Peters toch in een bezwaarschrift van buren. Ondanks zorgen die de buurt uitte heeft de gemeente Meierijstad onder voorwaarden en in principe medewerking verleend aan een uitbreiding van 1200 vierkante meter.

Quote Meer ruimte betekent dat de wagens makkelij­ker kunnen manoeuvre­ren Erik Peters

Peters wijst naar het naastgelegen perceel. ,,We willen deze grond gebruiken voor opslag van houtsnippers, zaag- vezel- en brandhout. Meer ruimte betekent dat we onze materialen beter kunnen sorteren en dat de wagens makkelijker kunnen manoeuvreren. Eigenlijk zijn er maar twee buren die hiertegen bezwaar maken. Ze denken dat de natuur in het geding komt, het aanzicht verandert en dat uitbreiding meer lawaaioverlast betekent. Dat kunnen wij allemaal weerleggen. Ja, in 2008 is op dit perceel gewerkt aan het vergroten van natuurwaarden en biodiversiteit. Kinderen hebben hier bomen geplant en de buren - onder wie één van de bezwaarmakers - hadden de grond in bruikleen als moestuin. Maar ze hoeven zich geen zorgen te maken over de biodiversiteit. We laten enkele honderden meters langs het Kremselen onberoerd, planten er fruitbomen en ander groen zodat het aanzicht blijft zoals het was. Verder komt er een aarden wal rond het perceel die we aanplanten met diverse boomsoorten. Dan kunnen de konijntjes weer inhuizen.’’

Uitbreiding niet aan de orde

,,Uitbreiding van ons bedrijf is niet aan de orde’’, verzekert Erik Peters. ,,We hebben alleen ruimte nodig. Geluidsoverlast waarvoor de buren bang zijn, is er nauwelijks. Toen mijn vader hier vroeger elke zaterdag kachelhout kort maakte was er veel meer lawaai. Wij zijn dagelijks met ons materiaal om zeven uur ’s ochtends weg tot het donker is. En het gros van het gerooide hout gaat gelijk naar z’n bestemming. Hout snipperen gebeurt meestal op locatie en de snippers gaan rechtstreeks naar de biomassacentrale in Eindhoven.’’

Quote Als het aan ons lag was dit perceel allang heringe­richt en aangeplant Erik Peters

Voor de broers Peters is geen boom te hoog en geen plek te moeilijk om ’m te rooien. Ze namen dertig jaar geleden het bomen rooien over van hun vader en er was nooit ergernis vanuit de buurt. Peters: ,,Onbegrijpelijk dat er nu bezwaren komen. Ja, het bestemmingsplan moet nog gewijzigd worden van landbouwgrond naar bedrijfsbestemming, maar we gaan ervan uit dat we de vergunning krijgen. Als het aan ons lag was dit perceel allang heringericht en aangeplant.’’

De bezwaarmakers zeggen niet te willen reageren.