Bosexcursie voor begrip in Son: ‘Elke stip doet pijn’

SON EN BREUGEL - Als er bomen gekapt worden is er altijd kritiek weet Bosgroep Zuid-Nederland. Daarom wil ze inwoners van Son uitleggen waarom ’t nodig is.

In het bosgebied tussen Son en de A50 en de Sonse Bergen zijn al bomen gemarkeerd om gekapt te worden. Bomen met een oranje stip hebben het doodvonnis gekregen. Wie denkt dat er nonchalant oranje stippen zijn gezet heeft het mis. Als je Tom van Duuren hoort praten weet je dat over ieder gezette stip is nagedacht. Hij is door Bosgroep Zuid-Nederland ingehuurd om bomen aan te merken die plaats moeten maken voor andere bomen.

Van Duuren vertelt tijdens de Sonse excursie met zoveel passie dat je niet alleen leert waarom bomen gekapt moeten worden, maar ook hoe je kunt zien hoe oud een boom is. Er is veel animo van Sonse inwoners, er moest zelfs een extra avond worden ingelast. Deelnemers leren dat als je naar boven kijkt je ziet of de boom een mooie kroon heeft en wat zijn overlevingskansen zijn.

Natuur zijn gang laten gaan

Want als een boom in de verdrukking staat en het blad geen zonlicht meer krijgt terwijl die zonneminnend is moet er een andere boom voor wijken om de boom overlevingskans te geven. De vraag of je de natuur niet gewoon zijn gang moet laten gaan werd meerdere malen gesteld.

Quote Bij een dunning lijkt het op een ravage. Een tsunami. Maar het komt echt goed Tom van Duuren, Bosgroep Zuid-Nederland Van Duuren: ,,Op sommige plaatsen kiezen we daarvoor. Maar als je niets doet, gaan bomen ook dood. Omdat ze verdrukt worden. Daarnaast wil de recreant ook een mooi divers en veilig bos en moet je soms keuzes maken.”

Dat zijn soms lastige keuzes. Haal je de eik weg of haal je de den weg? Op de ene plaats zal de eik winnen van de den en op een andere plek is dat andersom. Er wordt namelijk ook gekeken naar de technische staat van een boom. De kritiek dat dikke bomen vaak gerooid worden klopt soms. Want een dikke boom kappen geeft soms een jongere generatie verdrongen boom kans om uit te groeien.

Iedere stip die Van Duuren zet doet pijn. ,,Maar je moet kunnen doordenken. Hoe wordt het als ik deze boom laat kappen? Dan krijgt de buurman kans zijn kroon beter te ontwikkelen.” Er moet ook rekening gehouden worden met het feit dat de boom bij kap vrij kan vallen en het bos uit kan komen. Van Duuren laat het liefst alles op de grond liggen. ,,Dat zou ecologisch mooi zijn, maar er moet ook geld binnen komen.”

Hout zorgt voor opbrengst

Hij doelt daarmee op het hout dat zorgt voor geldopbrengst. Echter kost bosbeheer ook geld. Het hout wordt voorzichtig weggehaald. De machine kan over de paden rijden. Bij zachte ondergrond rijdt de kapmachine over de takken om de bodem niet te beschadigen. ,,Bij een dunning lijkt het op een ravage. Een tsunami. Maar het komt echt goed”, verzekert Van Duuren de toehoorders van de Sonse excursie.

Na de kap en herplant zal er weer een bosexcursie plaats vinden.