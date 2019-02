Bosjagers Best nog steeds op straat

VIDEO Snollebol­le­kes doen het nondeju goed: duurste carnavals­act komt uit Best

11:29 BEST - Van alle artiesten die meesnoepen uit de ruif van carnaval staan de Snollebollekes fier aan kop. De act van Rob Kemps uit Best komt per optreden op 6.995 euro. ‘Springen Nondeju’ kan dan wel de hele zaal. ‘Hoeba hoeba hop hop hop’ met good old Dennie Christian is ruim de helft goedkoper. Op plaats drie komen de Gebroeders Ko. Vanuit Geertruidenberg komen zij voor 2.795 euro zingend verkondigen dat ze een toeter op hun waterscooter hebben.